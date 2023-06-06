МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Первый полет отечественного самолета SSJ New состоится в ближайшее время, при этом он будет на франко-российских двигателях; второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых ожидается в ближайшие недели, сообщается в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Лоукостер "Победа" возобновил полеты из Москвы в Бодрум

"Мы вышли на финишную прямую подготовки SSJ New к первому испытательному полету. Специалистами наших предприятий проделана большая работа по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. Машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле", — сказал первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Он отметил, что цель проверок — обеспечение безопасности пассажиров, ведь в перспективе SSJ New вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний. "Мы понимаем, насколько этот самолет важен для нашей страны, а потому делаем все возможное, чтобы запустить его в серийное производство как можно быстрее", — добавил он.

ОАК сообщила о завершении сессии научно-технического совета (НТС), посвященного подготовке первого опытного самолета SSJ New к летным испытаниям. В работе сессии приняли участие представители поставщиков систем и компонентов самолета. Члены НТС высоко оценили степень готовности самолета и объем отработок систем, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности предстоящих полетов. Мировые авиакомпании повысили общий прогноз отраслевой прибыли на 2023 год

По итогам НТС сформирован финальный перечень наземных проверок, которые должен пройти самолет перед началом летных испытаний. Для ускорения программы испытаний первый полет SSJ New выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.

"В течение нескольких недель мы приступим к заводским доводочным испытаниям, в рамках которых состоится первый полет. На следующем этапе самолет будет представлен специалистам Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту SSJ New. Это позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета", – сказал замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор корпорации "Иркут" Андрей Богинский.