МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Иностранные партнеры проявляют интерес к работе по Северному морскому пути (СМП), в том числе к проектам присматриваются индийские компании, заявил в ходе совещания по вопросам СМП председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава ЕЭК заявил, что ЕАЭС нужна единая транспортная система

"Как подчеркивал президент, наши иностранные партнеры хотят укреплять отношения с Россией, проявляют интерес к работе по Северному морскому пути. Это очевидно, кратчайшие водные маршруты транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы. Присматриваются к таким проектам и индийские компании", — сказал он.

Президент России Владимир Путин называл Северный морской путь одним из стратегических приоритетов и призывал не экономить на нем исходя из текущей конъюнктуры.

Мишустин добавил, что развитие СМП требует комплексного ледокольного обеспечения, переориентации грузовой базы с запада на восток и развития морских портов за пределами акватории пути.

"Необходимо подготовить дальнейшие шаги для наращивания важнейшей для страны водной магистрали, о которой президент говорил, как об одном из абсолютно очевидных стратегических приоритетов. Прежде всего, выработать меры по перенаправлению грузовой базы с запада на восток. По строительству судов ледового и не ледового классов и комплексному ледокольному обеспечению. Развитию также морских портов за пределами акватории пути", — сказал он.

По словам Мишустина, что дальнейшее расширение инфраструктуры на Крайнем Севере позволит организовать поставки, для которых не хватает мощности Восточного полигона железных дорог. "Наша задача — обеспечить рентабельную грузовую базу, если хотите, на вырост", — пояснил премьер. Трутнев назвал возможные сроки запуска Арктической ипотеки

По его словам, для этого подписано шесть соглашений с ключевыми инвесторами — "Восток Ойл", "Новатэк", "Газпром нефть", "Норильский никель", "Северная звезда" и "Баимская". "Ведущие арктические компании в ближайшие годы намерены увеличить объем перевозок до уровня свыше 190 миллионов тонн", — сказал Мишустин.

В результате реализации таких проектов дополнительные поступления в бюджет составят более 20 триллионов рублей. "То есть каждый вложенный бюджетный рубль принесет государству порядка 30 рублей", — резюмировал премьер.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров, при этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.