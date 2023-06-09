МОСКВА, 9 июн —ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-май вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 379 миллионов тонн, сообщил Росморречфлот. Крупнейший порт Финляндии увеличил объемы перевозок с начала года

При этом объем перевалки сухих грузов вырос на 20,1% и составил 186,2 миллиона тонн, наливных грузов – на 3,8%, до 192,8 миллиона тонн.Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 1% и составил 41,1 миллиона тонн за счет прироста перевалки сухих грузов на 18,7%, достигшей в абсолютном выражении 12,1 миллиона тонн. Грузооборот наливных грузов в бассейне сократился на 4,9%, до 29 миллиона тонн.

Кроме того, грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 6,7%, до 109,6 миллиона тонн. "При этом объем перевалки сухих грузов там прибавил 17,9% и составил 47,4 миллиона тонн, наливных грузов — сократился на 0,5%, до 62,2 миллиона тонн", — уточняет ведомство.

Грузооборот морских портов традиционно лидирующего в стране по объемам перевалки Азово-Черноморского бассейна вырос на 21,7% и достиг 126,6 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов выросла там на 35,6%, до 60,2 миллиона тонн, наливные грузы прибавили 11,3%, до 66,4 миллиона тонн.

"Грузооборот морских портов Каспийского бассейна, через который проходят транзитные ветки международного транспортного коридора "Север — Юг", вырос на 31,4% и составил 2,8 миллиона тонн. Объем перевалки сухих грузов в бассейне увеличился на 76,2%, до 1,6 миллиона тонн, перевалка наливных грузов снизилась на 2,7% и составила 1,2 миллиона тонн", — сообщает Росморречфлот.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 8,5% и составил 98,9 миллиона тонн. При этом перевалка сухих грузов там увеличилась на 9,4%, составив 64,9 миллиона тонн, наливных грузов — выросла на 6,9%, до 34 миллионов тонн.