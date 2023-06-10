МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Все тестируемые беспилотные автомобили в России должны быть помечены специальным знаком в виде белого треугольника с буквой "А" черного цвета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Минтранс сохраняет прогноз по авиаперевозкам в России

"В соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 2022 года № 2495 субъект экспериментального правового режима должен установить на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства специальный знак "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "А" черного цвета", — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что сторона треугольника должна составлять не менее 200 мм, ширина каймы – одна десятая стороны.

Сейчас в России проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Он начался в 2022 году году в ряде регионов РФ. Без водителя-испытателя такие машины пока могут ездить только Иннополисе (Татарстан) и "Сколково" (Москва), в остальных случаях он должен находиться в машине и контролировать ситуацию.

"Яндекс" в начале июня 2023 года сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Все беспилотные такси "Яндекса" имеют опознавательный знак "А", который означает "Автономное вождение".