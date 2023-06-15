С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Почти все поезда дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующие на юг, имеют кондиционеры, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. РЖД запускают в Абхазию скоростные "Ласточки"

По его словам, ФПК, осуществляющая почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России, этим летом планирует перевезти в южном направлении свыше 11 миллионов пассажиров, что превышает результаты прошлого года.

"Каждый пассажир должен остаться довольным поездкой. Это касается и температуры воздуха в вагонах, так как это – первостепенный фактор, влияющий на комфорт пребывания в поезде. Особенно важно наличие работающих кондиционеров в поездах, следующих на юг. В пиковый период в этом направлении будет курсировать около 6 тысяч вагонов, 97% из них будут оснащены установками кондиционирования воздуха", — сообщил Пястолов.

Он напомнил, что пассажиры во время покупки билета могут получить информацию о технической оснащенности вагона. "Эти данные им может предоставить кассир или специальная пиктограмма на сайте и в приложении в виде "снежинки", — пояснил глава компании.

"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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