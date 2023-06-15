С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов — они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов. В ФПК рассказали о сервисе в российских поездах дальнего следования

"Полностью избавляться от вагонов-ресторанов мы не планируем, такой цели нет. Они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, где всю еду готовят из-под ножа профессионалы. Параллельно в поездах будет продолжено внедрение вагонов-бистро: к концу 2023 года на сети железных дорог их количество превысит 50", — рассказал Пястолов реализуемую концепцию в части питания.

По его словам, в 2023 году питание в вагонах-бистро заказали более 150 тысяч человек. На отдельных маршрутах за один рейс обслуживали до 300 пассажиров.

"В поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, пассажиры тоже могут заказать горячее питание. В штабных вагонах для этого оборудованы специальные кухни, где блюда хранятся в морозильных камерах. Проводники разогревают их, сервируют и подают пассажирам. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург – Сургут и Сургут – Москва", — напомнил Пястолов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 июня в 9.00 мск.