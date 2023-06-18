МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Японская корпорация Nidec, крупный производитель электродвигателей, и бразильская аэрокосмическая компания Embraer открывают совместное предприятие Nidec Aerospace в США для производства двигателей для будущих электрических летающих автомобилей. Беспилотные автомобили ускорят доставку грузов в 2,5 раза, заверил "Камаз"

"Японская корпорация Nidec и бразильская Embraer сегодня объявили о заключении соглашения о создании совместного предприятия под названием Nidec Aerospace… для разработки электрических силовых установок для аэрокосмической отрасли", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте корпорации Nidec.

В заявлении отмечается, что создание совместного предприятия "обусловлено ростом отрасли городской воздушной мобильности".

Согласно заявлению, на предприятии будут заниматься разработкой и производством силовой основы для электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой.

Штаб-квартира Nidec Aerospace будет находиться в городе Сент-Луис, штат Миссури, США, а само производство будет проходить на заводах обеих компаний в Бразилии и Мексике. Японская сторона получит 51% акций, в то время как ее бразильский партер будет владеть остальными 49%.

Сообщается, что первым заказчиком продукции станет бразильская компания Eve Air Mobility, имеющая возможности стать мировым лидером в новом сегменте городской воздушной мобильности.

Японская газета Nikkei пишет, что Eve Air Mobility стремится начать коммерческую эксплуатацию "электрических летающих автомобилей" на двигателях производства Nidec Aerospace в 2026 году. Также, по данным газеты, японский производитель инвестирует 140 миллионов долларов в разработку и производство двигателей.

Отмечается, что сделка по созданию совместного предприятия будет закрыта во второй половине 2023 года.