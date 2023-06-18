Компании Японии и Бразилии создадут СП по выпуску двигателей для летающих электрокаров
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Японская корпорация Nidec, крупный производитель электродвигателей, и бразильская аэрокосмическая компания Embraer открывают совместное предприятие Nidec Aerospace в США для производства двигателей для будущих электрических летающих автомобилей.
"Японская корпорация Nidec и бразильская Embraer сегодня объявили о заключении соглашения о создании совместного предприятия под названием Nidec Aerospace… для разработки электрических силовых установок для аэрокосмической отрасли", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте корпорации Nidec.
В заявлении отмечается, что создание совместного предприятия "обусловлено ростом отрасли городской воздушной мобильности".
Согласно заявлению, на предприятии будут заниматься разработкой и производством силовой основы для электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой.
Штаб-квартира Nidec Aerospace будет находиться в городе Сент-Луис, штат Миссури, США, а само производство будет проходить на заводах обеих компаний в Бразилии и Мексике. Японская сторона получит 51% акций, в то время как ее бразильский партер будет владеть остальными 49%.
Сообщается, что первым заказчиком продукции станет бразильская компания Eve Air Mobility, имеющая возможности стать мировым лидером в новом сегменте городской воздушной мобильности.
Японская газета Nikkei пишет, что Eve Air Mobility стремится начать коммерческую эксплуатацию "электрических летающих автомобилей" на двигателях производства Nidec Aerospace в 2026 году. Также, по данным газеты, японский производитель инвестирует 140 миллионов долларов в разработку и производство двигателей.
Отмечается, что сделка по созданию совместного предприятия будет закрыта во второй половине 2023 года.
https://1prime.ru/transport/20230618/840866803.html