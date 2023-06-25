МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Липецкие власти ограничили автобусное сообщение региона с Москвой и Тулой

"Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10.00) состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале АТОР.

В ассоциации при этом уточнили, что на данный момент неизвестно, как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 "Дон".

Ранее АТОР сообщала, что туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты.