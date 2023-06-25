МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Армянская Fly Arna запустит рейсы во "Внуково"

Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы.

"Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР.

Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.

В свою очередь в АТОР отметили, что улететь в Дубай из Москвы 25 июня можно за 48 тысяч рублей на рейсе Emirates, тариф с багажом. В понедельник 26 июня — значительно дешевле: прямой рейс "Победы" стоит 20,5 тысячи рублей (без багажа).

Также за билет на вечерний рейс "Аэрофлота" в Стамбул на 25 июня просят 25 тысяч рублей, на следующей неделе можно улететь за 13,5 тысячи рублей "Победой". Подчеркивается, что оба — без багажа. В Анталью с "Аэрофлотом" сегодня можно улететь за 25 тысяч рублей, на следующей неделе — за 12 тысяч рублей с AZUR Air. На26 июня есть билеты в Анкару за 26,7 тысячи рублей без багажа на Turkish Airlines. Популярность ОАЭ среди российских туристов выросла в четыре раза

Перелет в Ереван 25 июня стоит от 25,6 тысячи рублей — это со стыковкой в Сочи, прямые — от 44 тысяч рублей. На следующей неделе билеты на прямые рейсы начинаются от 29,3 тысячи рублей. Уточняется, что все цены без багажа.

В ассоциации сообщили, что самый дешевый билет в Тбилиси на 25 июня стоит 41,4 тысячи рублей — с двумя пересадками. Прямой рейс 26 июня стоит от 108,3 тысячи рублей, но 28 июня есть билеты от 34 тысяч рублей с багажом.

Кроме того, улететь в Белград сегодня можно за 71 тысячу рублей с пересадкой в Сочи. На следующей неделе тарифы начинаются от 65 тысяч рублей, прямых рейсов нет.

"Зато в Астану все еще доступны экстремально низкие тарифы: "Аэрофлот" за вечерний рейс 25 июня просит всего 7,5 тысячи рублей. Такие есть и на на завтра. Стоимость билетов на прямые рейсы в Алма-Ату начинается от 18,2 тысячи рублей на следующей неделе и от 41 тысячи рублей сегодня", — добавляется в сообщении.

В ассоциации заявили, что все цены указаны на одного человека в одну сторону.