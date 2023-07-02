ВАРАДЕРО (Куба), 2 июл — ПРАЙМ. Необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану, заявил журналистам российский посол на Кубе Виктор Коронелли. Титов призвал российский бизнес активно вкладываться в Кубу

Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Они выполняются из Москвы на курорт Варадеро.

"Нам очень нужен хотя бы один рейс в неделю из Москвы в Гавану, я прошу, чтобы "Аэрофлот" нас услышал", — сказал Коронелли.

Он отметил, что это вопрос не только туризма, но и развития бизнес-связей.

"На Кубе работает значительное количество представителей наших органов федерально-исполнительной власти, много кубинцев работает в Москве. Растут контакты по линии бизнеса. Варадеро — прекрасно, но все-таки 150 километров от Гаваны", — отметил Коронелли.

По словам посла, посетить Кубу в 2023 году могут порядка 100 тысяч российских туристов могут.

"За полгода было 66 тысяч туристов из России. В этом году мы, наверное, можем прогнозировать порядка 100 тысяч туристов из России на Кубу", — сказал Коронелли.

Он отметил, что российский туризм на Кубе всегда был востребован.

"Последние годы, наверное, самым успешным был 2019-й год, когда за 200 тысяч перевалило число российских туристов. В прошлом году было 40 с лишним тысяч", — добавил Коронелли.