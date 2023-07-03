МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам текущего года может вырасти на 7-8%, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Минск хочет нарастить поставки грузов через порты России, заявил посол

"Вы видите всю статистику, 11% прирост за пять месяцев. Я полагаю, что тенденция, может быть, чуть-чуть замедлится, потому что обычно, если посмотреть по предыдущим годам, она чуть-чуть снижается, но явно будет, может быть, 7-8% по итогам года плюсом", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о прогнозе по грузообороту морских портов РФ по итогам 2023 года.

В 2022 году грузооборот морских портов РФ был восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.