Росморречфлот предрек рост грузооборота российских морских портов
Росморречфлот: грузооборот российских морских портов вырастет на семь — восемь процентов
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам текущего года может вырасти на 7-8%, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев.
"Вы видите всю статистику, 11% прирост за пять месяцев. Я полагаю, что тенденция, может быть, чуть-чуть замедлится, потому что обычно, если посмотреть по предыдущим годам, она чуть-чуть снижается, но явно будет, может быть, 7-8% по итогам года плюсом", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о прогнозе по грузообороту морских портов РФ по итогам 2023 года.
В 2022 году грузооборот морских портов РФ был восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.