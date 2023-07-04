МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Движение поездов на участке Анисимовка — Тигровый Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Приморском крае полностью восстановили после устранения последствий схода состава, сообщили в пресс-службе ДВЖД. Названы последствия схода локомотива в Приморье

Сход локомотива и трех вагонов на перегоне Анисимовка — Тигровый произошел в воскресенье вечером по Владивостоку. Движение поездов приостановили, по информации пресс-службы ДВЖД, к утру понедельника был открыт четный путь. Авария привела не только к задержке движения, но и к повреждению железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Пострадавших не было. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

"Четвертого июля 2023 года в 7.28 (0.28 мск) восстановлено движение поездов на перегоне Анисимовка — Тигровый Дальневосточной железной дороги. Последствия схода грузового поезда полностью устранены", — говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

По состоянию на утро вторника задержек движения поездов нет, следует из информации пресс-службы.