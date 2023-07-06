МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РЖД восстановили работу электронных систем после атаки

Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает.

"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки. Постоянно мониторим наличие билетов на востребованных направлениях и, при необходимости, увеличиваем количество мест в поездах за счет дополнительных вагонов, назначения дополнительных поездов, изменения периодичности курсирования существующих", — рассказал замглавы РЖД.

В частности, дополнительные поезда курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные воды, Краснодар.

При этом он напомнил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле.

"Тем не менее, делаем все возможное. Периодически добавляем поезда на юг и открываем продажу билетов с учетом возможности пропуска. Также разрабатываем новые маршруты из регионов к югу России. Вот, например, недавно назначили новый пассажирский поезд из Самары в Анапу. Это современный двухэтажный состав. Он следует с остановками в ряде крупных региональных центров, включая Саратов, Волгоград, Краснодар и другие", — перечислил Пегов.

Растет спрос на перевозки в Абхазию. "Поэтому в дополнение ко всем уже ранее назначенным поездам в июне мы запустили еще и "Ласточки" из Сочи в Гагру. Это очень удобный и комфортабельный поезд. Прилетев в аэропорт "Сочи", пассажиры пересаживаются в "Ласточку" и едут к месту отдыха в Абхазии, при этом таможенный и пограничный контроль они проходят прямо в поезде", — рассказал замглавы РЖД.

При этом Пегов отметил, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг, в том числе, поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Он отметил, что в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает.

"Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" — так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры", — рассказал Пегов.

Он отметил, что билеты стоят в этих поездах дешевле.

"В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже", — пояснил Пегов.

Также он сообщил, что РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами.

В холдинге РЖД несколько лет назад обсуждалось введение новых названий классов обслуживания в поездах: эконом, комфорт, бизнес. Занимавший в 2019 году пост гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов допускал, что в перспективе название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов.

"Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", — считает Пегов.

Вместе с тем РЖД, по словам замглавы компании, оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов.

"Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озерам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены", — сказал Пегов.

Так, электропоезд "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. "Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и т.д. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты", — отметил замглавы РЖД.

Пегов добавил, что электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени.

"Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано", — перечислил он.

В то же время РЖД, по словам Пегова, избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько лет назад попросила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками".

"Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности", — сказал Пегов.

На вопрос, остались ли старые ковры в поездах, он ответил: "В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, — нет".

При этом Пегов не исключил, что в дополнительных вагонах, которые холдинг берет из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, еще можно встретить такие ковры.

Также он отметил, что РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны.

Курение в поездах было запрещено 10 лет назад соответствующим законом. Однако периодически возникают дискуссии по этому вопросу. Например, общественники предлагали вслед за возвращением "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Были идеи о введении вагонов для курящих.

"Нет, конечно", — ответил Пегов на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для курения или вагоны для курящих.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 9.00 мск.