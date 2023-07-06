РЖД: на южном направлении вводятся дополнительные поезда на фоне высокого спроса
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. РЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает.
"Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки. Постоянно мониторим наличие билетов на востребованных направлениях и, при необходимости, увеличиваем количество мест в поездах за счет дополнительных вагонов, назначения дополнительных поездов, изменения периодичности курсирования существующих", — рассказал замглавы РЖД.
В частности, дополнительные поезда курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные воды, Краснодар.
При этом он напомнил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле.
"Тем не менее, делаем все возможное. Периодически добавляем поезда на юг и открываем продажу билетов с учетом возможности пропуска. Также разрабатываем новые маршруты из регионов к югу России. Вот, например, недавно назначили новый пассажирский поезд из Самары в Анапу. Это современный двухэтажный состав. Он следует с остановками в ряде крупных региональных центров, включая Саратов, Волгоград, Краснодар и другие", — перечислил Пегов.
Растет спрос на перевозки в Абхазию. "Поэтому в дополнение ко всем уже ранее назначенным поездам в июне мы запустили еще и "Ласточки" из Сочи в Гагру. Это очень удобный и комфортабельный поезд. Прилетев в аэропорт "Сочи", пассажиры пересаживаются в "Ласточку" и едут к месту отдыха в Абхазии, при этом таможенный и пограничный контроль они проходят прямо в поезде", — рассказал замглавы РЖД.
При этом Пегов отметил, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг, в том числе, поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
Он отметил, что в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает.
"Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" — так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры", — рассказал Пегов.
Он отметил, что билеты стоят в этих поездах дешевле.
"В таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу — цена ниже", — пояснил Пегов.
Также он сообщил, что РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами.
В холдинге РЖД несколько лет назад обсуждалось введение новых названий классов обслуживания в поездах: эконом, комфорт, бизнес. Занимавший в 2019 году пост гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов допускал, что в перспективе название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов.
"Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", — считает Пегов.
Вместе с тем РЖД, по словам замглавы компании, оставили зеленые электрички только на ретро-маршрутах: отремонтировали их и запустили для туристов.
"Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озерам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены", — сказал Пегов.
Так, электропоезд "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. "Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и т.д. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты", — отметил замглавы РЖД.
Пегов добавил, что электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени.
"Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано", — перечислил он.
В то же время РЖД, по словам Пегова, избавились от старых ковров в вагонах поездов дальнего следования, которые находятся в постоянной эксплуатации.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько лет назад попросила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками".
"Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности", — сказал Пегов.
На вопрос, остались ли старые ковры в поездах, он ответил: "В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, — нет".
При этом Пегов не исключил, что в дополнительных вагонах, которые холдинг берет из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, еще можно встретить такие ковры.
Также он отметил, что РЖД не будут возвращать в поезда места для курения или делать для этого отдельные вагоны.
Курение в поездах было запрещено 10 лет назад соответствующим законом. Однако периодически возникают дискуссии по этому вопросу. Например, общественники предлагали вслед за возвращением "курилок" в аэропорты сделать специальные места для курения в поездах. Были идеи о введении вагонов для курящих.
"Нет, конечно", — ответил Пегов на вопрос, не будет ли курение вновь разрешено в поездах или не появятся ли в составах специальные места для курения или вагоны для курящих.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 9.00 мск.
https://1prime.ru/transport/20230706/841012243.html