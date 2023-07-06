МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Беспилотных летательных аппаратов в России, которые были бы полностью, на 100% сделаны только из отечественных комплектующих и ПО, пока нет, на создание такого потребуются годы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Агримакс Аэро", компания-участник рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов. В России создали автономную базовую станцию для БПЛА, работающую с Wi-Fi

"В беспилотных авиационных системах есть алгоритмы автопилота — полетного контроллера. По этой разновидности программного обеспечения необходимо отслеживать еще и происхождение "железа". То есть для суверенности в части полетного контроллера важно не только владеть алгоритмами, но и производить чипы на территории своей страны", — рассказал Чижов.

Он добавил, что "это уже не вопрос одного года". "Путь полного технологического суверенитета в этой части долог и даже те, кто заявляет о российских автопилотах используют не только российские компоненты в составе полетного контроллера", — отметил специалист.

Кроме того, Чижов объяснил, что такое программное обеспечение в БАС. "В общем случае — это система планирования и контроля (наблюдения) полета дрона оператором. Здесь исходя из критерия суверенности используется три разновидности ПО – закрытое (проприетарное) из зарубежных юрисдикций, код которого нашим спецслужбам не открыт и ни одно российское юрлицо не несет ответственности за его "чистоту" от враждебных закладок. Второе — открытое ПО, тут не столь важно кто его как называет "российским" или "не российским", важно, что в таком ПО можно проверить отсутствие незадокументированных функций, а также нельзя "нажатием кнопки" отключить российских пользователей от ранее вышедших версий или сборок такого ПО, то есть здесь риски суверенности минимальны, и третье- закрытое (проприетарное) ПО российской разработки", — объяснил глава компании.

Он добавил, что "для этой третьей категории важно еще отслеживать, чтобы российское юрлицо, которое им владеет, не передало права на него за рубеж или само не стало контролироваться из зарубежной юрисдикции (смена собственника)".

"Еще более жесткая ситуация с ПО (алгоритмами), используемым в системах навигации и связи. Рассматривать локализацию этой части ПО БАС до локализации производства компонентов связи и навигации на территории страны не имеет рациональной основы", — заключил Чижов.