МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов. РЖД добавляют поезда на южном направлении на фоне высокого спроса

Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов.

"На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", — сказал Пегов.

РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют.

Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 9.00 мск.