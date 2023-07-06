МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Говорить о запуске беспилотных поездов в дальнем следовании в России пока преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Поезд дальнего следования РЖД

РЖД добавляют поезда на южном направлении на фоне высокого спроса

Он отметил, что такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов.

"На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно", — сказал Пегов.

РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. А в апреле 2023 года один машинист-оператор РЖД дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют.

Беспилотные электропоезда "Ласточка" появятся на МЦК в 2024 году, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 9.00 мск.