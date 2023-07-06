МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Запрет на въезд и передвижение по России польских грузовиков стал чувствительным ударом по отрасли, которая является одной из мощнейших в Европе, пишет Business Insider Polska. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

В транспорте и логистике занято 6,5 процентов всех работающих жителей республики, а сама отрасль дает семь процентов ВВП страны.

Решение Москвы закрыть территорию страны для грузовиков из Польши с некоторыми исключениями не стало для поляков неожиданностью. Россия давала сигналы о том, что готова пойти на такой шаг еще несколько месяцев назад.

"Согласно отчету организации польских работодателей TLP (Transport i Logistyka Polska), в 2022 году выручка в отрасли достигла 375 миллиардов злотых. За последние несколько лет сектор транспорта, экспедиции и логистики был одним из самых быстрорастущих в польской экономике. Один только автомобильный транспорт в течение многих лет обеспечивал более половины рабочих мест в секторе ТЭЛ", — заявил заместитель руководителя группы стратегий PIE Павел Лещинский.

Польские фирмы ожидали подобную проблему еще с 2014 года. Хотя, по данным, накануне введения запрета на восточном направлении все еще действовало от нескольких сотен до тысячи польских предпринимателей.

"Транспортный рынок сталкивался с трудностями в течение многих лет, но он всегда успешно с ними справлялся. Владельцы бизнеса, с которыми мы разговаривали, в первую очередь жалуются на нехватку сотрудников. Дело не только в оттоке людей из-за конфликта на Украине, проблема гораздо глубже. Большинство водителей — люди старше 50 лет лет, а значит, в обозримом будущем дефицит будет нарастать", — сказал глава транспортной биржи Spedimo Каролина Олькевич.

Среди проблем она также отметила введение "пакета мобильности", который предполагает новые нормы времени работы и отдыха водителей, расширение их социальных прав, а также инфляцию и другие факторы, влияющие на рост расходов бизнеса.

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