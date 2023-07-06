МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров видит риск роста цен на авиабилеты в РФ на 30% в 2023 году, одним из факторов, вкупе с остальными, станет повышение ставок ГТЛК аренды самолетов, говорится в письме председателя организации Ильи Зотова премьер-министру Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении РИА Новости). Агентство направило соответствующий запрос в ГТЛК и Минтранс. Минтранс вспомнил об идее ввести для авиакомпаний сбор на экстренные случаи

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на собеседника в ГТЛК написала, что компания перезаключает договоры с российскими авиакомпаниями и повышает размер ставки аренды самолетов на 30%. ГТЛК после этого заявила, что пересмотр лизинговых контрактов "не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов". Как уточнила компания, "ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты".

ГТЛК отмечала, что основными факторами ценообразования являются стоимость топлива, аэропортовые и навигационные сборы, затраты на техобслуживание флота, расходы на персонал. По ее сообщению, "в структуре цен на билеты стоимость лизинговых платежей занимает незначительную долю". Также компания заявляла, что "пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке — мы находимся в тесном контакте с клиентами, которые сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров".

"В связи с публикациями в СМИ, обращаемся в ваш адрес по вопросу недопущения дальнейшего роста цен на авиаперелеты. По нашей информации ГТЛК — единственная компания, которая объявила о повышении ставок на воздушные суда. Это плохой прецедент, после такого решения о пересмотре могут задуматься и другие лизинговые компании, что является вероятным событием", — говорится в письме объединения. ГТЛК повышает ставку аренды самолетов для российских авиакомпаний

"При этом доля расходов на лизинг у авиаперевозчиков сейчас составляет около 30%. Все это неминуемо ускорит рост стоимости авиабилетов и по итогам года он может составить 30%", — пишет Зотов.

"В ситуации, когда масштабное серийное производство отечественных самолетов не налажено, а поставки иностранной техники не видятся возможными в ближайшей перспективе, все это похоже на шантаж со стороны ГТЛК. Авиакомпании вынуждены будут закладывать 30% ставки ГТЛК в цену билета и в итоге данные непродуманные действия компании ощутят на себе рядовые граждане, приобретающие билеты у авиакомпаний", — говорится в письме.

"Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас рассмотреть возможность запрета на изменение ставок, как минимум до 2025-2026 годов, когда авиационная промышленность выйдет на нормальный уровень производства воздушных судов. Это поможет сдержать тарифы и недопустить галопирующего роста цен на билеты, что будет способствовать сохранению транспортной доступности и высокой мобильности населения, в том числе посещение регионов туристами", — отмечает Зотов.