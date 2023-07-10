МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Три туроператора России взяли блоки мест в бизнес-классе на регулярных рейсах Turkish Airlines из Москвы в Анталью и обратно, в этой связи повышенный комфорт стал доступнее в четыре раза по сравнению с рейсами из свободной продажи, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Не до лирики. Почему Турция не бережет свою валюту

Там уточнили, что гарантированные блоки мест в бизнес-классе на регулярных рейсах Turkish Airlines взяли три ведущих туроператора направления — Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik.

"Как следует из системы бронирования Anex Tour, доплата за перелет в бизнес-классе Turkish Airlines на блоках мест составит около 103 тысяч рублей на одного пассажира в конце июля", — сообщили в АТОР.

"Для сравнения: при бронировании бизнес-класса на рейсах Turkish Airlines из свободной продажи на те же даты цена авиабилета составит почти 442 тысячи рублей на одного пассажира. То есть разница в цене с предложением туроператора составляет четыре с лишним раза", — продолжили там.

В АТОР также рассказали о стоимости пакетных туров в бизнес-классе Turkish Airlines в премиальные отели Турции. "Стоимость пакетного тура Pegas Touristik на 7 ночей на блочных билетах начинается от 546,9 тысячи рублей на двоих с вылетом 21 июля", — рассказали в ассоциации.