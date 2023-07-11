КРАСНОДАР, 11 июл — ПРАЙМ. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 85 машин, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Отельеры сообщают о росте турпотока в Крым на фоне ливней на Кубани

По состоянию на 19.00 в понедельник в очереди находились 425 автомобилей, время ожидания проезда составляло около двух часов.

"В очереди со стороны Тамани (на 7.00 мск) находится 85 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.