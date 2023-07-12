МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Идеальный отечественный автомобиль глазами россиян — это надежный черный седан с бензиновым двигателем стоимостью миллион рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и финтех-компании "ЮMoney" для РИА Новости. Названы автомобили, которые могут попасть в группу риска по угонам

"Выбирая идеальный тип кузова для российского авто, 23% опрошенных проголосовали за седан. На втором месте — кроссовер, который предпочитают 21% респондентов. По 19% выбрали внедорожник и универсал, 12% назвали хэтчбек, 6% — купе", — выяснили специалисты, опросив 4,5 тысячи респондентов.

Бензиновый тип двигателя по-прежнему самый популярный у россиян — его выбрали 49% участников исследования. Вторым по популярности стал гибридный двигатель (24%), третьим — электрический (14%). Ещё 13% россиян считают, что у российского автомобиля должен быть дизельный двигатель.

Многие опрошенные отметили, что цвет машины не имеет большого значения, но для российских реалий лучше всего подходят темные тона, например черный (30%), синий (10%) и баклажан (7%). Ещё 18% респондентов предпочли бы серебристый цвет, 16% — белый. За красный проголосовали 5% опрошенных, 4% выбрали цвет хаки, 3% — бежевый, 2% — жёлтый. Кроме того, 5% респондентов предложили свои варианты — зелёный, бирюзовый, оранжевый, розовый.

"Большинство — 32% опрошенных — готовы купить произведённый в России автомобиль за миллион рублей. Чуть меньше — 26% россиян — согласны заплатить от одного до двух миллионов рублей, 23% готовы отдать за российский автомобиль до 500 тысяч рублей", — также выяснили аналитики.

Ещё 8% назвали цену от 500 тысяч до миллиона рублей, 6% участников исследования могут потратить от двух до трёх миллионов рублей. Лишь 2% готовы заплатить за идеальный отечественный автомобиль от трёх до четырёх миллионов, ещё 3% — более четырёх миллионов рублей.