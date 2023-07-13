МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Россиянам разъяснили, какие билеты в поезда на юг стоят дешевле

Он напомнил, что в 2022 году РЖД продавали 63% билетов на поезда дальнего следования в электронном виде, в 2023 году эта цифра выросла до 76%.

"Готовы ли мы 100%? 100% готовы. Но есть люди, которым пока сложно быть полностью в цифровом мире, которым нужно прийти либо позвонить в контакт-центр, либо прийти к кассе и получить физический контакт с РЖД. И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифрованы и какое-то время, наверное, не будем, потому что есть люди, которые к этому не готовы", — сказал Чаркин, выступая на Форуме будущих технологий.