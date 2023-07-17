МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основной турпоток в Крым формируют автотуристы, на их долю приходится до 70-80% всех заездов, в этой связи спрос на направлении будет зависеть от темпов и сроков восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов

"Туроператоры пока не фиксируют массовых аннуляций туров в Крым. Спрос по направлению будет зависеть от темпов и сроков восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту. Основной турпоток в регион формируют именно автотуристы: на их долю приходится до 70-80% всех заездов", — рассказали в АТОР. Там отметили, что туроператорам поступает огромное количество звонков от туристов и турагентов с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся транспортной ситуации, задержек при заселении в отели и возможной отмены туров из-за ЧП на Крымском мосту.

По данным участников туррынка, есть отдельные отмены туров в Крым, но на дальние даты: конец июля — начало августа. "Решение не ехать в Крым принимают туристы, для которых выбор этого направления изначально был "спорным": эта аудитория туристов планирует перебронировать туры на курорты Краснодарского края", — уточнили в ассоциации.

"Если автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшие 1-2 дня, автопутешественники не откажутся от запланированной поездки в Крым. Если автомобильный поток не восстановят, пусть хотя бы и по одной полосе, скорее всего, люди до Крыма не доедут и примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края", — сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, слова которого привели в сообщении.

По информации АТОР, крымские отельеры готовы пойти навстречу автотуристам, которые вынуждены задержаться с выездом из Крыма из-за сложной транспортной ситуации. По возможности, отели будут бесплатно продлевать проживание тем, кто приехал в Крым на своем автомобиле. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Участники туристического рынка сомневаются, что автотуристы поедут в Крым по северному маршруту — через новые регионы. "Во-первых, это долгий путь — при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее 8 часов. Во-вторых, есть и технические сложности: на новых территориях нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, а значит, не работают автомобильные навигаторы. В этом случае автопутешественникам надо запастись бумажными картами или скачать офлайн-карты", — указали в АТОР.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.