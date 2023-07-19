ГУМЧС Крыма сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы
ГУМЧС Крыма: Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым.
Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с 21.00 (мск) вторника, сообщалось, что работа возобновится с 5.00 (мск) в среду. Причины остановки не пояснялись.
"Движение паромов на Керченской паромной переправе на момент времени 5.40 (мск) осуществляется в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.
Паромная переправа в Керчи на данный момент используется для перевозки грузовиков и рейсовых автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ.