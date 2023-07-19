КРАСНОДАР, 19 июл — ПРАЙМ. Движение на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и республики свободное, следует из сообщения в оперативном телеграм-канале. ГУМЧС Крыма сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы

"(Среда – ред.) 8.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", — сказано в публикации.

Ранее во вторник пробка со стороны Тамани составляла 831 автомобиль, со стороны Керчи затруднений движения не было.