2023-07-19T08:41:50+03:00
2023-07-19T08:41:50+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230719/841122556.html
Проезд для автомобилей к Крымскому мосту свободен с обеих сторон
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Движение на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и республики свободное, следует из сообщения в оперативном телеграм-канале. "(Среда – ред.) 8.00. С обеих сторон Крымского... ПРАЙМ, 19.07.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, авто, движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 19 июл — ПРАЙМ. Движение на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани и республики свободное, следует из сообщения в оперативном телеграм-канале.
"(Среда – ред.) 8.00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", — сказано в публикации.
Ранее во вторник пробка со стороны Тамани составляла 831 автомобиль, со стороны Керчи затруднений движения не было.