МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы возобновлена, движение осуществляется в штатном режиме, сообщает крымское управлении МЧС РФ. Керченская паромная переправа приостановила работу до утра среды

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паромная переправа будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения. Причина такого решения неизвестна.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении ведомства.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в минувший понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.