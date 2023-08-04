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2023
https://1prime.ru/transport/20230804/841297000.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 04.08.2023
транспорт, бизнес, новости, авто, движение, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Позднее сообщалось, что через 18 минут движение возобновили.