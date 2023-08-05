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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма. Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков... ПРАЙМ, 05.08.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма.
Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что мост был закрыт из-за угрозы атаки.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении оперштаба.