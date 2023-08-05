МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма. Ростовский губернатор заверил в безопасности сухопутного коридора в Крым

Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что мост был закрыт из-за угрозы атаки.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении оперштаба.