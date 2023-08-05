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2023
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Очередь на переправу через Керченский пролив достигла почти 180 машин
Транспорт
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Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани в субботу достигла 178 транспортных средств, включая три автобуса, рассказали оперативном штабе региона. "По направлению... ПРАЙМ, 05.08.2023
транспорт, бизнес, новости, авто, керченская паромная переправа, очередь из машин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 5 авг — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани в субботу достигла 178 транспортных средств, включая три автобуса, рассказали оперативном штабе региона.
"По направлению к Керченской переправе 5 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 178 транспортных средств. В том числе один легковой автомобиль и три автобуса, остальные – грузовые. Работают два волонтера", — сказано в сообщении.
По данным оперштаба за 24 часа паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через Керченский пролив 1306 пассажиров, в порт Керчь прибили 283 транспортных средства. включая 247 грузовых авто и 35 автобусов.