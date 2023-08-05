КРАСНОДАР, 5 авг — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани в субботу достигла 178 транспортных средств, включая три автобуса, рассказали оперативном штабе региона. Весь сухопутный маршрут в Крым обеспечили мобильной связью

"По направлению к Керченской переправе 5 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 178 транспортных средств. В том числе один легковой автомобиль и три автобуса, остальные – грузовые. Работают два волонтера", — сказано в сообщении.

По данным оперштаба за 24 часа паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через Керченский пролив 1306 пассажиров, в порт Керчь прибили 283 транспортных средства. включая 247 грузовых авто и 35 автобусов.