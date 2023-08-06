СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Проезт автомобилей по Крымскому мосту временно запретили, следует из сообщения в Telegram об оперативной обстановке на мосту. "Гранд Сервис Экспресс" сохранил прогноз по пассажироперевозкам в Крым

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отметили в публикации.

Отмечается, что водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В оперштабе добавляют, что причины приостановки движения не уточняются.