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2023-08-06T14:21:10+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230806/841309096.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили
Транспорт
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Проезт автомобилей по Крымскому мосту временно запретили, следует из сообщения в Telegram об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно... ПРАЙМ, 06.08.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост, авто, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — ПРАЙМ. Проезт автомобилей по Крымскому мосту временно запретили, следует из сообщения в Telegram об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отметили в публикации.
Отмечается, что водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В оперштабе добавляют, что причины приостановки движения не уточняются.