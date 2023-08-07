2023-08-07T05:55:00+03:00
2023-08-07T05:57:52+03:00
2023-08-07T05:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230807/841310741.html
В Приморье дожди отрезали дорожное сообщение с 11 населенными пунктами
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Одиннадцать населенных пунктов в четырех муниципалитетах Приморского края, где с начала августа идут дожди, отрезаны от дорожного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, транспорт, бизнес, регионы, экономика, россия, приморье, дороги, сообщение, непогода
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979379.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979379.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979378.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979378.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979366.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83397/93/833979366.jpg
https://1prime.ru/society/20230705/840999547.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Одиннадцать населенных пунктов в четырех муниципалитетах Приморского края, где с начала августа идут дожди, отрезаны от дорожного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. К селу Садовый проезд был восстановлен. Утром в понедельник пресс-служба правительства региона сообщила о шести населенных пунктах, отрезанных от дорожного сообщения.
"Отрезаны от автомобильного сообщения уже 11 населенных пунктов (в Приморском крае — ред.): в Красноармейском (районе) — села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, в Ольгинском (округе) — с. Фурманово, в Чугуевском (округе) — село Березовка, в Дальнереченском (районе) — села Поляны и Мартынова Поляна", — рассказали в пресс-службе министерства.