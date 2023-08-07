МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Одиннадцать населенных пунктов в четырех муниципалитетах Приморского края, где с начала августа идут дожди, отрезаны от дорожного сообщения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. Волны в Приморье поднимутся на высоту до четырех метров, сообщают синоптики

С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. К селу Садовый проезд был восстановлен. Утром в понедельник пресс-служба правительства региона сообщила о шести населенных пунктах, отрезанных от дорожного сообщения.

"Отрезаны от автомобильного сообщения уже 11 населенных пунктов (в Приморском крае — ред.): в Красноармейском (районе) — села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, в Ольгинском (округе) — с. Фурманово, в Чугуевском (округе) — село Березовка, в Дальнереченском (районе) — села Поляны и Мартынова Поляна", — рассказали в пресс-службе министерства.