МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%. В Приморье дожди отрезали дорожное сообщение с 11 населенными пунктами

"Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите…, это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" — спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе.

"После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", — отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.