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В Приморье уволят главу филиала дорожной компании "Примавтодор"
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, приморье, компания, дороги, увольнение
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%.
"Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите…, это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" — спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе.
"После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", — отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.