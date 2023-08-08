МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" создали фонд развития этой отрасли с капитализацией в 10 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании. Дронам разрешат летать в городах, сообщил Минтранс

"В Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и "Транспорт будущего" создали фонд развития отрасли беспилотных авиасистем с капитализацией в 10 миллиардов рублей. Фонд будет заниматься отбором и адресной поддержкой отечественных проектов в области БАС. Его работа рассчитана на срок 10 лет. Первый раунд финансирования предполагается сделать в октябре 2023 года", — сказали в компании.

"Начало активной работы над нацпроектом по беспилотной авиации подчеркнуло необходимость кооперации в БАС. Речь идет о принципиально новом и высокотехнологичном направлении, с десятками аспектов работы, без которых невозможно будет построить отрасль БАС и выполнить поручения президента по организации серийных производств и качественного обслуживания тысяч БАС", — отметил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

По его словам, "это касается как производства комплектующих, сервиса и программирования, так и подготовки нормативно-правовой базы, популяризации и обучения профессии и так далее".

"Транспорт будущего" – инновационная компания-разработчик беспилотных авиационных систем. В том числе аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 килограммов, которые проходят летные испытания. Аппараты компании могут перевозить до 200 килограммов полезной нагрузки.