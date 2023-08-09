МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость автомобилей и их техобслуживания, цена топлива, новые законодательные требования к участникам рынка, а также уровень спроса являются основными факторами повышения цен на такси, рассказали в пресс-службах агрегаторов такси "Ситимобил" и "Яндекс Go". Минтранс не увидел предпосылок к удорожанию услуг такси

Согласно данным Росстата, стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет. Самый большой рост цен за этот период — на 4,03% — произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю). В июне стоимость поездки на такси достигла 32,53 рубля за километр.

"Она (цена поездки — ред.) формируется из множества составляющих, но основной фактор, из-за которого она может повышаться – это техобслуживание и стоимость автомобилей, топлива и различные законодательные инициативы, которые требуют внедрения новых технических решений от всех участников рынка", — прокомментировали в "Ситимобил".

В пресс-службе другого агрегатора такси, "Яндекс Go", отметили, что в стоимость закладывается время, которое водитель тратит на поездку.

"Необходимо поддерживать их доходы на уровне, при котором они будут заинтересованы оставаться в профессии. С помощью повышающего коэффициента мы балансируем спрос и предложение в существующих реалиях, чтобы обеспечивать выгодную экономику поездок для партнеров и вместе с тем оставаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории", — объяснили в "Яндекс Go".

Представители "Ситимобил" рассказали, что цены на поездки могут варьироваться в зависимости от множества факторов – от города до погоды и времени суток. "Обычно цены выше всего там, где формируется наибольший спрос на услуги такси, то есть в крупных городах", — пояснили в пресс-службе агрегатора.

В "Яндекс Go" добавили, что помимо длительности поездки и погоды, на стоимость влияет спрос, количество свободных машин, сезонность и другие факторы, которые различаются в разных городах. Мишустин назвал подход к локализации производства транспорта для такси

В "Ситимобил" говорят, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен. "В связи с введением нового закона 1 сентября наши эксперты прогнозируют рост цен до 30% от нынешних, и снизиться они могут только в случае послаблений со стороны соответствующих органов", — сказали в компании.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу такси. Закон, в частности, регулирует доступ водителей к этой работе и их взаимоотношения с агрегаторами такси, определяет порядок выплаты компенсаций пассажирам в случае ДТП, предполагает создание реестра такси и федеральной государственной информационной системы легковых такси. Закон также обязывает службы заказа такси предоставлять уполномоченным органам удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а перевозчиков — вести журнал заказов такси.

В июле правительство России приняло два постановления, направленные на реализацию этого закона. Одно из них обязывает службы заказа такси, работающие через интернет, с 1 сентября предоставлять ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а второе предполагает запуск с этой же даты государственной информсистемы легкового такси.