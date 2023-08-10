МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года. VK продала кипрскую финтех-компанию MGL Wallet

Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group).

"Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", — говорится в сообщении.

Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок.

"У нас впереди много интересного!", — обещает AGR Automotive Group.