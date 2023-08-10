2023-08-10T12:33:26+03:00
2023-08-10T12:33:26+03:00
2023-08-10T12:33:26+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230810/841375853.html
Дилерские центры зарубежных автокомпаний продолжают работать в России
Транспорт
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Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны... ПРАЙМ, 10.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, авто, автодилеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini работают для россиян, говорится в сообщении AGR Automotive Group и постах в соцсетях марок, вышедших впервые с весны 2022 года.
Экс-представительство Volkswagen в РФ "Фольксваген Груп Рус", проданное структуре дилера "Авилон" в конце мая, переименовано в "АГР" (AGR Automotive Group).
"Мы рады сообщить, что ООО "Фольксваген Груп Рус" продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!", — говорится в сообщении.
Похожие сообщения опубликованы в соцсетях указанных выше марок.
"У нас впереди много интересного!", — обещает AGR Automotive Group.