МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Движение по перекрытому участку федеральной трассы Хабаровск — Владивосток в районе Спасска полностью возобновили после ремонта размытой дороги, сообщили в правительстве Приморского края. На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

В пятницу власти Спасского района Приморья, где сильные дожди привели к подтоплениям, объявили о перекрытии трассы Хабаровск — Владивосток на 547-м километре из-за перелива воды через дорожное полотно.

"Дорожные службы устранили размыв на федеральной трассе в районе Спасска. Движение запущено для всех видов транспорта", — говорится в сообщении в телеграм-канале краевого правительства.

Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал на западе региона, днем наблюдались обширные паводки, на фоне которых режим за день ЧС ввели в семи муниципалитетах края, в том числе в Спасском районе. В ночь на субботу в городе Спасске тоже ввели режим ЧС. К этому времени, по информации ГУ МЧС по региону, что водой от сообщения в Приморье отрезан 31 населенный пункт, различные подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. По информации ведомства, подтоплено было 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.