МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину (имеется в распоряжении РИА Новости) предложил запустить на "Госуслугах" сервис, где водители смогут оспорить штрафы с камер. В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

По словам Нилова, сейчас число камер фиксации нарушений на дорогах России превысило 30 тысяч, и актуальность вопросов регулирования в этой сфере постоянно растет.

"В связи с этим представляется необходимым усилить общественный контроль за соблюдением норм и правил нового закона. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания на базе портала "Госуслуги" отдельного сервиса, который позволит автовладельцам сообщать об обнаруженных нарушениях в установке и эксплуатации дорожных камер и знаков… Водители должны иметь возможность оспорить как сомнительные ограничения, так и факты неправомерного привлечения к административной ответственности", — сообщил Нилов.

В частности, по его словам, как гласит одно из положений закона, "на расстоянии не менее 150–300 метров от зоны контроля камеры должен быть установлен дорожный знак", предупреждающий о работе систем фото- и видеофиксации, однако на практике это требование не всегда соблюдается.

"Кроме того, нередко к спорным ситуациям приводит установка временных знаков ограничения скорости в связи с проводимыми ремонтными работами. При этом нет полной уверенности в том, что объемы декларируемого ремонта действительно соизмеримы с конкретным ограничением. По свидетельствам автовладельцев, встречаются и случаи злоупотреблений установкой таких временных знаков: на обочине выкапывается небольшая яма, ставятся знаки "Ремонт" и ограничение скорости 50 км/час на участке трассы, где обычно разрешено движение до 90 км/час. В результате многие водители не ожидают подобных "ремонтных маневров" и, соответственно, не видят причин для резкого снижения скорости", — отметил Нилов.

Так, например, в районе МКАД незначительные ремонтные работы в крайней полосе вынуждают часть водителей сбрасывать скорость на десятки километров, а те, кто продолжает движение в привычном для данного участка скоростном режиме, получают впоследствии крупные административные штрафы, сообщил он.

Также Нилов попросил дать поручение изучить возможность обсуждения инициативы в рамках межведомственной комиссии министерства транспорта и министерства цифрового развития.