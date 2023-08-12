МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Приморского края за пятницу и субботу, когда в регионе произошел резкий подъем уровня воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС. В Приморье уволят главу филиала дорожной компании "Примавтодор"

Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС сообщили, что в регионе отрезано 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог.

"Вчера (в пятницу) за сутки ввели в семи (муниципалитетах),.. а сегодня выделили девять — добавились новые ЧС — конкретно из-за последних переливов", — рассказали в пресс-службе министерства.

По информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой, режим чрезвычайной ситуации "в целях предупреждения возможных ЧС, связанных с выходом циклона" за пятницу-субботу ввели в Лазовском, Черниговском, Хорольском, Октябрьском округах, в городском округе Спасск-Дальний, в Михайловском, Яковлевском, Надеждинском, Спасском районах региона.

Еще в шести муниципалитетах края режим ЧС был введен ранее, но продолжает действовать до сих пор. В этот список входят Владивостокский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа, Красноармейский и Партизанский районы, Анучинский округ, следует из предоставленной информации.