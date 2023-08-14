КРАСНОЯРСК, 14 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Донецка получил сильные повреждения, но в ближайшие пять лет его планируется восстановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Регионы получат средства на досрочное расселение аварийного жилья

"В Донецке после прекращения спецоперации мы аэропорт приведем в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшую пятилетку точно есть (восстановление — ред.)". — сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется.

"В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров. Но в плане трехлетнем у нас есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту", — пояснил он.

По его словам, само здание аэропорта "сильно разрушено", но взлетная полоса в "неплохом состоянии".

Хуснуллин добавил, что изыскательские работы по восстановлению аэропорта в Мариуполе проведут в 2026 году.

"В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт ближайшие два года,…но в плане трехлетнем у нас есть. Мы на 26 год (2026 — ред.) поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту. Он, кстати, в неплохом относительно состоянии. Само здание сильно разрушено, но взлетная полоса более-менее в состоянии приличном", — сказал он. Red Wings принимает меры для урегулирования ситуации с задержанными рейсами

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка.

Вице-премьер также сообщил, что реконструкция аэропорта Хатанга на севере Красноярского края будет обсуждаться на федеральном уровне.

"Городу и краю нужно еще больше внимания уделять развитию транспортной инфраструктуры. Конечно, большой плюс, что построена первая очередь аэропорта (Красноярск). На сегодня мы видим потребность в развитии аэропорта. Мы говорим это и про аэропорт Красноярск, но надо говорить еще о региональных аэропортах. Например, аэропорт Хатанга. Он тоже находится в Красноярском крае, и ему тоже требуется реконструкция. Строительство аэропорта — это отдельная тема, которую Михаил Михайлович (врио губернатора Котюков — ред.) ставит перед федеральным правительством. Мы будем обсуждать и искать пути решения", — сказал он.

По словам Хуснуллина, с главой региона будет подробно обсуждаться вопрос приведения в порядок дорожной сети в регионе и увеличение темпов строительства.

"Считаем, что жилья можно строить больше, и оно должно быть более качественное и удовлетворять всех желающих улучшить свои жилищные условия. Считаю, что есть вопрос с развитием социальной сферы — садиков, школ", — сказал он.