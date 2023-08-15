МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил частично компенсировать эксплуатантам беспилотников вертолетного и самолетного типов стоимость летного часа, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте правовой информации. В России создали фонд развития отрасли беспилотников

"Проект постановления подготовлен в рамках реализации поручений Президента РФ по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Предполагается, что поддержка будет оказываться эксплуатантам БАС самолетного и вертолетного типов. По проекту предусматривается компенсация в размере до 95 тысяч рублей за один летный час в зависимости от типа беспилотного аппарата (легкий или средний самолет или вертолет)", — прокомментировали документ в министерстве.

По словам первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, в результате предоставления компенсации количество летных часов беспилотников увеличится до 720 в год в расчете на один аппарат. "До 2026 года рассчитываем оказать поддержку в рамках этого механизма более чем 30 проектам", — уточнил он.

Кроме того, в рамках другого проекта постановления министерство предложило предоставить скидки на приобретение отечественных гражданских беспилотников. Часть расходов, связанных с предоставлением скидки, будет компенсирована изготовителям беспилотных авиасистем: максимальный размер субсидии может составить до 50% цены договора реализации БАС и до 1 миллиона рублей в расчете на один беспилотный аппарат. Претендовать на получение компенсации смогут изготовители, обладающие заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.