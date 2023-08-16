2023-08-16T10:34:31+03:00
2023-08-16T10:34:31+03:00
2023-08-16T10:34:31+03:00
2023
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Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки в ДФО
Транспорт
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. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу заложить на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально... ПРАЙМ, 16.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу заложить на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, сказано на сайте кабмина в тексте поручений премьера по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
"Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", — говорится в тексте поручений.