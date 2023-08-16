МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу заложить на 2024-2026 годы по 1,76 миллиарда рублей в год субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, сказано на сайте кабмина в тексте поручений премьера по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Мишустин объяснил, о чем говорит рост ненефтегазовых доходов России

"Большой блок поручений посвящён развитию воздушного транспорта и авиастроения. Так, Минфину и Минтрансу при подготовке проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов необходимо предусмотреть возможность выделения по 1,76 миллиарда рублей ежегодно на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Речь об этом шла в ходе встречи Михаила Мишустина с руководством единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ", — говорится в тексте поручений.