ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и индийский курорт Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска. Власти Екатеринбурга рассказали о прямых рейсах из города на остров Хайнань

"Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим на Гоа", — сказал Муска.

По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные воды и Сочи.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.