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https://1prime.ru/transport/20230817/841490140.html
"Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга по трем туристическим маршрутам
Транспорт
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. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и индийский курорт Гоа,... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, таиланд, оаэ, екатеринбург, "аэрофлот"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с зимнего периода запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, столицу Таиланда Бангкок и индийский курорт Гоа, сообщил журналистам руководитель представительства перевозчика в уральской столице Антон Муска.
"Будет выполняться рейс Екатеринбург – Бангкок. Сейчас происходит договоренность, согласование слотов с нашим аэропортом, с аэропортом прибытия. Соответственно в зимний период мы запустим прямой рейс на Бангкок, а также в Объединенные Арабские Эмираты. В зимний период времени мы также будем выполнять авиасообщение с Индией, то есть мы полетим на Гоа", — сказал Муска.
По его словам, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные воды и Сочи.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.