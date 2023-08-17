МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Воробьев попросил поддержки Путина для завершения модернизации М5 "Урал"

Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", — сказал Белозеров.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.

Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок — 1,7 триллиона рублей.