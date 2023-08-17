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https://1prime.ru/transport/20230817/841495663.html
Глава РЖД попросил Путина поддержать постройку высокоскоростной магистрали
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, владимир путин, железные дороги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
Глава РЖД называл преимущества этой дороги и в конце своей речи обратился к президенту. "Просили бы поддержать", — сказал Белозеров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.
Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок — 1,7 триллиона рублей.