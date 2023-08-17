МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российская "Синара — транспортные машины" (СТМ) продолжает участвовать в разработке высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Путин заявил о готовности России к реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург

"Синара" занимается разработкой поезда для ВСМ. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что первый российский поезд для нее появится в 2027 году. В четверг Белозеров на открытии движения по МЦД-3 попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент ответил, что высокоскоростную железнодорожную магистраль можно было бы сделать еще и от Москвы до Адлера, а также до Луганска и Донецка.

"Мы продолжаем участвовать в разработке и дальнейшем производстве высокоскоростного поезда", — прокомментировали в группе "Синара".

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа.

Сроки начала строительства и объемы инвестиций в проект периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок — 1,7 триллиона рублей.