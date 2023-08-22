МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китай и Северная Корея возобновили пассажирское авиасообщение, первый после ослабления введенных КНДР антиковидных ограничений пассажирский рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo во вторник прибыл из Пхеньяна в Пекин, следует из данных онлайн-табло пекинского аэропорта "Шоуду". Северная Корея возобновляет пассажирское авиасообщение с Китаем

Возобновление авиасообщения между Пхеньяном и Пекином ожидали еще в понедельник, когда в расписании появились рейсы JS151/ JS152, однако по неизвестной причине они были отменены.

Рейс JS151 приземлился во втором терминале аэропорта "Шоуду" в 9.17 по пекинскому времени (4.17 мск), на 33 минуты раньше запланированного времени. Обратный рейс JS152, согласно расписанию, должен вылететь в Пхеньян в 13.05 по пекинскому времени (8.05 мск) также из второго терминала.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя ситуацию с рейсом на брифинге 21 августа, заявил, что Китай после отмены антиковидных ограничений с 8 января этого года начал прием заявок от китайских и иностранных авиакомпаний на возобновление международных пассажирских рейсов. По его словам, китайская сторона на основании заявки авиакомпании и в соответствии с процедурами утвердила план регулярных рейсов северокорейской авиакомпании Air Koryo по маршруту Пхеньян — Пекин – Пхеньян.