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Северная Корея и Китай возобновили авиасообщение
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Китай и Северная Корея возобновили пассажирское авиасообщение, первый после ослабления введенных КНДР антиковидных ограничений пассажирский рейс северокорейской авиакомпании Air... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, кндр, китай, авиасообщение, возобновление
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китай и Северная Корея возобновили пассажирское авиасообщение, первый после ослабления введенных КНДР антиковидных ограничений пассажирский рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo во вторник прибыл из Пхеньяна в Пекин, следует из данных онлайн-табло пекинского аэропорта "Шоуду".
Возобновление авиасообщения между Пхеньяном и Пекином ожидали еще в понедельник, когда в расписании появились рейсы JS151/ JS152, однако по неизвестной причине они были отменены.
Рейс JS151 приземлился во втором терминале аэропорта "Шоуду" в 9.17 по пекинскому времени (4.17 мск), на 33 минуты раньше запланированного времени. Обратный рейс JS152, согласно расписанию, должен вылететь в Пхеньян в 13.05 по пекинскому времени (8.05 мск) также из второго терминала.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя ситуацию с рейсом на брифинге 21 августа, заявил, что Китай после отмены антиковидных ограничений с 8 января этого года начал прием заявок от китайских и иностранных авиакомпаний на возобновление международных пассажирских рейсов. По его словам, китайская сторона на основании заявки авиакомпании и в соответствии с процедурами утвердила план регулярных рейсов северокорейской авиакомпании Air Koryo по маршруту Пхеньян — Пекин – Пхеньян.