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https://1prime.ru/transport/20230823/841555842.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Транспорт
Новости
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 23.08.2023
авто, транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.