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2023
https://1prime.ru/transport/20230829/841600555.html
Минэкономразвития и Минпромторг обеспечат турсферу транспортом
Транспорт
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Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом разработают дорожную карту обеспечения туристической отрасли необходимым транспортом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 29.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, минэкономразвития рф, минпромторг, транспорт, туризм
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом разработают дорожную карту обеспечения туристической отрасли необходимым транспортом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – самолетами, поездами, автобусами", — заявил Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.
При этом он уточнил, что в рамках нацпроекта по туризму на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023-2024 годах будет направлено 18,7 миллиарда рублей в 11 регионах России. "Это повышает привлекательность инвестиций в отрасль и сокращает почти вдвое срок окупаемости проектов. Сейчас на каждый потраченный из федерального бюджета рубль частный бизнес вкладывает три, и это хороший мультипликативный эффект", — добавил вице-премьер.