МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом разработают дорожную карту обеспечения туристической отрасли необходимым транспортом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Иран призвал соседние страны использовать свои транспортные коридоры

"Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом – самолетами, поездами, автобусами", — заявил Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

При этом он уточнил, что в рамках нацпроекта по туризму на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023-2024 годах будет направлено 18,7 миллиарда рублей в 11 регионах России. "Это повышает привлекательность инвестиций в отрасль и сокращает почти вдвое срок окупаемости проектов. Сейчас на каждый потраченный из федерального бюджета рубль частный бизнес вкладывает три, и это хороший мультипликативный эффект", — добавил вице-премьер.