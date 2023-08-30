2023-08-30T03:47:00+03:00
2023-08-30T03:49:10+03:00
2023-08-30T03:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230830/841603583.html
В затопленном Приморье задерживаются пассажирские поезда
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Задержки пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения отмечаются в Приморье из-за мощного наводнения, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги... ПРАЙМ, 30.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, приморье, поезда, задержка
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330517.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330517.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330516.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330516.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330513.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83233/05/832330513.jpg
https://1prime.ru/regions/20230815/841438773.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Задержки пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения отмечаются в Приморье из-за мощного наводнения, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский район и Владивосток. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт.
"Движение не останавливается. Отмечаются обводнения и есть незначительные задержки в движении электричек и пассажирских поездов", — сказал собеседник.
Он отметил, что задержки составляют от нескольких минут до получаса. Специалисты прикладывают усилия для стабилизации графика движения. В ДВЖД также отметили, что пассажиры относятся к задержкам с пониманием, учитывая паводковую ситуацию в крае.
Как сообщает минтранс Приморья, задержки в движение поездов отмечаются из-за сложной ситуации на направлении Кипарисово-Надеждинская.
По данным министерства, авиарейсы — за исключением внутрирегиональных — выполняются по расписанию.