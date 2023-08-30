МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Задержки пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения отмечаются в Приморье из-за мощного наводнения, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги. В Приморье вводят режим ЧС из-за ущерба от наводнения

Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский район и Владивосток. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт.

"Движение не останавливается. Отмечаются обводнения и есть незначительные задержки в движении электричек и пассажирских поездов", — сказал собеседник.

Он отметил, что задержки составляют от нескольких минут до получаса. Специалисты прикладывают усилия для стабилизации графика движения. В ДВЖД также отметили, что пассажиры относятся к задержкам с пониманием, учитывая паводковую ситуацию в крае.

Как сообщает минтранс Приморья, задержки в движение поездов отмечаются из-за сложной ситуации на направлении Кипарисово-Надеждинская.

По данным министерства, авиарейсы — за исключением внутрирегиональных — выполняются по расписанию.