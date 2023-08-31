МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Ирана взяли курс на увеличение числа электромобилей в Тегеране, что приведет к снижению уровня загрязнения воздуха в столице, в среду уже были установлены первые 15 зарядных станций для электротранспорта, заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Иран и Россия заключили пятилетнее соглашение в области торговли

"Сегодня мы увидели первые 15 станций для электроавтомобилей в Тегеране, и усилия для этого прилагались в течение многих лет. Производство электромобилей началось в крупных отечественных компаниях, и на этом мы не остановились: мы уже подготовили почву для крупного перехода на электротранспорт за счет импортных электромобилей", — приводит слова Алиабади агентство Fars.

Министр подчеркнул, что иранские автопроизводители направят как минимум 50% своих мощностей на производство электромобилей, прежде всего на производство электроавтобусов, электромотоциклов, а также автомобилей, задействованных в иранских компаниях по оказанию услуг такси.

По словам чиновника, переход на электротранспорт в столице вызван острой необходимостью снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами. Говоря о преимуществах электрокаров, он указал на то, что тарифы на зарядку авто будут намного меньше, чем на бензин (при том, что цена на бензин в Иране – одна из самых низких в мире: порядка 9 центов или 9 рублей за литр), а сама зарядка электромобиля займет у водителя около 50 минут (при полностью разряженном аккумуляторе).

"Партия электромобилей уже готова к поставке на местный рынок потребителям… И я думаю, что в ближайшие два-три месяца облик Тегерана изменится", — добавил Алиабади.

Решение на переход транспортных средств в иранской столице связан с экологической проблемой, вызванной высоким уровнем выхлопных газов. Смог, многокилометровые, многочасовые пробки для Тегерана – традиционная проблема. В иранской столице каждый горожанин имеет как минимум автомобиль или мотоцикл. Так, по данным Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), иранская столица занимает третье место среди самых загрязненных городов мира диоксидом азота (NO2, выделяется при выхлопных газах).