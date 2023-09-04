МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов

По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено.

В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили.

Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".