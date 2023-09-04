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2023
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В аэропортах Москвы задерживают более 20 рейсов
Транспорт
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В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс... ПРАЙМ, 04.09.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково, авиакомпании
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" более 20 рейсов задерживают на вылет и прилет, еще восемь рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По информации на 2.22 мск понедельника, в аэропорту "Внуково" задержаны четыре рейса, столько же рейсов отменено.
В "Домодедово" задержаны 11 рейсов, еще четыре отменили.
Также восемь рейсов задерживаются в "Шереметьево".