МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Для самокатчиков в России предлагают ввести госномера и ответственность по КоАП и Уголовному кодексу, пишут "Известия". Эксперты исследовали отношение россиян к водителям электросамокатов

Инициативу членов комитета Госдумы по транспорту поддержали в общественном совете при ГУ МВД России при Москве и Национальном автомобильном союзе.

Как отмечают авторы инициативы в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли почти в два раза, количество ДТП с их участием в 2022 году увеличилось на 40 процентов.

В результате ДТП в России погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний, травмы получили 1082 гражданина, из них 432 ребенка.

Сейчас в КоАП отсутствует упоминание об ответственности лиц, управлявших СИМ, соответственно, предлагается эту норму ввести. Кроме того, предлагается дополнить УК статьей 264.5 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности".

Также предлагается инициировать введение обязательной регистрации СИМ с присвоением государственных регистрационных номеров.