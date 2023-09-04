2023-09-04T03:45:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230904/841643084.html
В России для самокатчиков хотят ввести ответственность по УК
Транспорт
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Для самокатчиков в России предлагают ввести госномера и ответственность по КоАП и Уголовному кодексу, пишут "Известия". Инициативу членов комитета Госдумы по транспорту поддержали... ПРАЙМ, 04.09.2023
транспорт, бизнес, новости, самокаты, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Для самокатчиков в России предлагают ввести госномера и ответственность по КоАП и Уголовному кодексу, пишут "Известия".
Инициативу членов комитета Госдумы по транспорту поддержали в общественном совете при ГУ МВД России при Москве и Национальном автомобильном союзе.
Как отмечают авторы инициативы в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли почти в два раза, количество ДТП с их участием в 2022 году увеличилось на 40 процентов.
В результате ДТП в России погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний, травмы получили 1082 гражданина, из них 432 ребенка.
Сейчас в КоАП отсутствует упоминание об ответственности лиц, управлявших СИМ, соответственно, предлагается эту норму ввести. Кроме того, предлагается дополнить УК статьей 264.5 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности".
Также предлагается инициировать введение обязательной регистрации СИМ с присвоением государственных регистрационных номеров.